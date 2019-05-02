【股民熱話】「五窮月」都有必升藍籌股？

一年又過咗三分一，又輪到股市「五窮六絕七翻身」出場。不過，翻查紀錄，在過去5個「五窮月」，有兩隻藍籌股至少連續4年股價得以無升跌或報升收市，到底係邊兩隻藍籌股咁勁呢？



先睇睇2014年至2018年這5年間的5個「五窮月」，藍籌股中得以無升跌或報升收市的股份，分別有24、39、19、18及39隻，可見雖然話叫「五窮」，但都有藍籌股可以跑出唔使跌，這就是機會！



再看，在這5個「五窮月」中，份屬同系的中華煤氣(00003)及恒基地產(00012)，除了2016年的「五窮月」皆無升跌報收之外，其餘4個「五窮月」股價皆能報升收市，可謂藍籌股之中的最強拍檔！



此外，同樣廣為香港股民垂青的中銀香港(02388)及港鐵公司(00066)，在過去5個「五窮月」，除2018年報跌外，其餘4個「五窮月」股價皆能報升收市。



然則，到底眼前踏入的2019年「五窮月」，呢4隻藍籌股能否繼續保持佳績？先睇煤氣，4月股價衝上52周新高19.3元後現回吐，周二(4月30日)收報18.72元，短線以50日線16.6元為主要支持，守穩其上仍有望衝頂，否則由去年末季延伸的升浪可能會逆轉，故今年要保持「五窮月」佳績，不無挑戰。



至於恒地，4月股價同樣創下52周新高51.05元後見回吐，周二收報48.3元，短線重要支持同樣可參考50日線47元水平。不過，值得留意的是，今年煤氣和恒地派發末期息兼十送一紅股，皆於5月30日除淨，月底會否出現搶息效應，頂住股價在高位運行，不妨拭目以待。



港鐵方面，雖然負面消息不斷，惟去年末季至今，股價總算是跟隨大市做好。4月見高位49.5元後掉頭回落，近日正在考驗50日線46.7元水平支持，由於此位為2017年中至2018年中的主要阻力位所在，今年首季能突破其上，理論上今次回吐可視之為一個重要支持參考，守穩其上，仍有望維持在47至50元區域運行，否則要繼續反覆調整尋找支持。宜留意港鐵派發末期息每股0.95元將於5月24日除淨。



至於中銀香港，4月份維持在35元水平窄幅波動，企穩在250日線34.5元樓上。其實，今年其股價升勢頗為特別，是升到咁上下，盤整一輪，又再在短短數個交易日「跳級上」。短線企得穩在34至35元水平，有機會又再現「跳級上」，不妨留意機會。注意其派發末期息每股0.923元將於5月20日除淨，看能否博賺價兼賺息！



東方產經專欄作者司慕渢

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