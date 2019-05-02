基石藥業夥拍Numab拓腫瘤免疫藥物

基石藥業(02616)公布，近期就ND021的開發和商業化與生物製藥公司Numab Therapeutics AG達成區域性獨家授權協議。公司將為ND021的研發提供資金直至初步Ib期臨床試驗完成。



同時，公司將在包括中國、香港、澳門和台灣的大中華區、南韓和新加坡擁有獨家開發和商業化ND021的權利。Numab保留ND021在全球其餘地區的所有權利。公司供資期結束後，雙方不負有進一步的財務付款義務。藉此次合作，基石藥業將首次通過Numab獨創的多特異性抗體技術平台獲得下一代腫瘤免疫產品，Numab也借此機會將ND021這一創新藥物帶入大中華區、南韓和新加坡。



ND021是一種針對PD-L1、4-1BB和人血清蛋白(HSA)的單價三特異性抗體片斷分子，具有成為同類最佳藥物的潛力。



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