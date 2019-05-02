4月沙特日均減產3萬桶　布油企72美元

國際油價反覆靠穩，布蘭特油價重上72關，最新企72.1美元水平；紐約原油企63.5美元。石油輸出國組織(OPEC)4月石油產量保持穩定，一些成員國產量增產抵消了另一些產量下降的影響。



數據調查顯示，OPEC 14個成員國的4月份產量為日均3,030萬桶，比3月份日均產量多2.5萬桶。從年初到4月份，OPEC及其盟友一直在限制供應。至於沙特4月產量日均減少3萬桶，至每天979萬桶。



由於美國加大制裁力度，伊朗產量再次下滑；而利比亞最大油田在當地動盪局面結束後恢復生產，導致產量上升，平衡了其他國家產量的減少。儘管新一波政治動盪開始抬頭，但其Sharara油田已經恢復生產。日均產量增加9萬桶，達到每天119萬桶。該國軍事指揮官Khalifa Haftar仍在進攻首都，而且有報道稱此舉得到白宮許可。因此分析師對該國產量持續回升的能力持懷疑態度。



另外，委內瑞拉政局進一步動盪。美國國家安全顧問博爾頓最新表示，委內瑞拉石油出口規模日漸下降，很快政府就將無法負擔軍人費用。美國希望俄羅斯不再支持馬杜羅政府，並表示「非常有信心」馬杜羅不會再掌權太長時間。



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