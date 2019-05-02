應對中國油菜籽禁令　加拿大提高農民補貼　或告到WTO

加拿大農業和貿易部長Jim Carr周三(2日)在渥太華宣布，政府計劃擴大對農民的貸款計劃，並將派遣貿易代表團前往日本和南韓。華為首席財務官孟晚舟事件後，中國3月向加拿大兩間油菜籽公司發出進口禁令。



杜魯多政府計劃對所有農民的預先支付計劃貸款限額提高逾1倍，針對油菜籽種植者的金額更提高到5倍。另外，並將延長一項援助計劃的截止日期。加拿大油菜籽佔40%出口中國，每年出口價值約27億加元。



Jim Carr計劃6月率團前往日本和南韓，加大推銷油菜籽。他稱，加拿大並可能在世界貿易組織(WTO)對中國發動正式挑戰，要求中國方面拿出證據證明「加拿大油菜籽有雜質」的說法；不過，首先第一步應該是幫助農民。



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