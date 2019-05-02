美國財政部增發通脹保值債券規模

美國財政部周三(5月1日)公布季度再融資公告。財政部預計，5年期通脹保值債券(TIPS)續發規模將在6月份增加至150億美元，10年期TIPS新發行規模將在7月提高至140億美元。



在政府預算赤字不斷上升之際，財政部借款諮詢委員會在4月30日會議紀錄表示，財政部應該通過短期國庫券發行來管理融資需求。



周三公告，政府將發行計劃維持在840億美元紀錄高位。將於5月7日發行380億美元3年期國債，5月8日發行270億美元10年期國債，5月9日發行190億美元30年期國債。這與上季度發行規模保持一致，將給政府帶來大約286億美元新資金。



公告發布後，基準10年期美國國債孳息率幾乎沒有變動，約為2.5%。





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