恒指倒升　友邦撐市　車股有沽壓

恒生指數反覆向上，低開後一度升130點至29,829點，最新漲128點或0.43%，報29,827點；國企指數續跌19點或0.17%，報11,523點。主板成交暫錄逾235億港元。



友邦領漲，股價曾升2.5%，至82元，最新漲逾2%，報81.9元；騰訊升0.05%；滙控升0.4%；中移續跌1%。



中資金融股表現各異，建行無升跌；中行、交行、農行跌0.2%至0.7%；工行升0.3%；平保彈逾1%；國壽漲0.4%。



汽車股回落，吉利汽車跌逾2%；長城汽車挫3.6%，為表現最差國指成分股；廣汽集團、東風集團均跌逾3%。



券商股有追捧，中信證券、華泰證券、海通證券等升逾1%。



恒安國際大跌逾3%，為表現最差藍籌。



萬洲國際獲中金上調目標價至10.15元；惟股價跌逾2%。



濠賭股澳博升約8%；銀河娛樂、金沙中國漲約1%；美高梅中國、永利澳門跌約1%。





【09:21】港股「五窮月」首開偏軟 內房回吐 賭股報跌

美國減息憧憬降溫，港股「五窮月」首開偏軟。恒生指數低開56點或0.19%，報29,643點；國企指數低開47點或0.41%，報11,494點。



重磅股個別發展，騰訊高開0.5%；友邦高開0.6%；滙控高開0.2%；中移低開0.8%；建行低開0.4%。



內銀股中行、工行低開0.3至0.5%；交行高開0.6%。內險股平保高開0.05%；國壽無升跌。



內房續回吐，碧桂園，低開2.5%，屬表現最差藍籌股；華潤置地低開1.6%。



金沙中國低開2%；澳門賭收挫逾8%，近3年最差。永利跌0.6%。



三桶油向下，中海油低開1.5%；中石油、中石化低開1%。



蒙牛乳業低開2%；中國生物製藥低開1.5%。太古股份高開1.6%，為表現最佳藍籌；領層高開1.3%。



另外，A股假期休市，直至下周一(6日)始復市。



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