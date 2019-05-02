【即市分析】中銀香港整固後可再升？

東方產經專欄作者桃桃：中銀香港(02388)日前公布首季業績，期內提取減值準備前的經營溢利按年增長4.9%至109.28億元，業績表現不俗，並獲多間大行唱好，惟股價績後跟隨大市受壓，周二(30日)險守於35元樓上。



高盛指，中銀香港季績報告質量高，視其為香港本地銀行股首選，因其估值吸引及有更佳的中期增長前景，上調其目標價至39元，維持「買入」評級。摩根士丹利亦指其首季業績勝預期，且第2季業績展望強勁，維持「買入」評級及目標價39元。



該股年初創出27.55元的52周低位後觸底回升，近月主要在34.5至35.8元橫行整固，20日線剛升1,250日線現黃金交叉，14日RSI仍處中軸樓上，技術走勢偏好。由於集團盈利及增長前景不俗，調整完成後料可再展升浪，不妨吼位跟進，目標價先睇40元，跌穿34元支持止蝕。

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