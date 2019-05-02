【專家分析】渣打回購股份　有炒作機會？

滙豐控股(00005)這幾年一直有回購股份，香港股民應該不陌生。最近，又傳來兩家國際大企業表示擬推回購計劃，分別是美國股神巴菲特的巴郡及香港上市的渣打集團(02888)，到底有冇咩賺錢啟示？



先睇巴郡，上月外媒報道，巴菲特指目前擁有良好前景的股票價格都太高了，不如回購自己的股票，並透露其投資旗艦巴郡未來可能會回購1,000億美元股份。根據往績，巴郡在去年11月初宣布會回購股份，為6年以來首次，美股就在去年12月聖誕節見底後，近期再迭創新高。再對上一次「股神」回購巴郡股份是在2012年12月，巴郡A股及B股至今股價累飆約1.4倍，期間標指累升92%，道指累漲94%，顯見股神的「回購令」似乎是股市做好的先兆，今次有例外嗎？



再睇香港，其實公司回購消息時有所聞，長和系、騰訊控股(00700)都曾回購股份。滙豐控股在2016年高調宣布回購計劃，股價一度來個大翻身。去年滙控透過股份回購向股東返還合共20億美元。只是，近年股價以橫行為主，未見有太突出的表現。到近日，渣打集團表示擬回購10億美元股份。何解大型企業紛紛選擇回購股份？



首先，公司回購股份，會同時註銷相同數量的已發行股本，變相能提升每股盈利。在長期低息、資本價值低增長、經濟似暖還寒，吸引的投資機會實在不多的情況下，企業要維持每年盈利有一定增長的難度日大，善用手頭現金回購股份，可改善每股回報，未嘗不是提振股價，應付股東願望的方法，畢竟長期手持大量現金而缺乏出路，對公司估值是一種負累。



其次是，針對美國企業，公司回購有稅務上考慮，事關美國公司派息，股東收股息要交股息稅，但若公司將派息的錢改為回購股份，有助提振股價，更好地回饋股東。但當然，在股東的角度，公司回購，一般要長揸才有望受惠，最終是好事定壞事，還看公司業務實際表現，若然只是大股東耍財技，業務倒退，回購的效益便會被抵銷，回購股份與派息除淨之類可提供短線操作機會的做法亦不盡相同。



不過，說到底，企業手頭有現金，在經濟向好的情況下，本應用來作開拓新市場，進行新的資本投資，從而創造就業，進一步推動經濟增長，形成良好周期循環。可如今企業選擇將手頭現金回購股份，反映現成市場缺乏回報吸引的投資目標，企業用大量資金回購股份，並未能惠及社會固定投資，即使政府繼續進行量寬放水，刺激作用亦只會遞減。



有錢的企業不願再進行新投資，有個別的情況考慮，但更多的是對經濟前景不太樂觀的表現。作為股東，應好好評估一下企業的基本因素和盈利前景，回購股份若能提振股價，可以視為加注坐享其利的機會，亦可視為逢高減磅套現的機會。一念之差，結果大不同，大家要好好把握！



東方產經專欄作者股博士



渣打回購股份 大摩仍看淡股價

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渣打首季稅前基本盈利按年升10% 開始回購股份

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巴菲特或斥千億美元回購巴郡股份 預示股市再癲升？

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