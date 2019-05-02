驚全自動化倉庫搶飯碗？　亞馬遜：至少10年後！

市傳網購巨人亞馬遜在不久的將來將營運一個全自動化的倉庫，不少員工都擔心倉儲機械人大軍殺到，將令自己「飯碗」不保，不過亞馬遜就話係市場誤解。



外電報道，亞馬遜機械技術總監Scott Anderson表示，基於目前技術的局限性，加上人類卓越的認知能力難以被機械取代，單是機械人由箱子內挑選一個產品同時又不損壞其他產品，或選擇多個產品的技術還需時幾年，如果需要經營全自動化的倉庫，估計至少仲要多10年！



Anderson續稱，公司正在探索多種技術，以實現向消費者交付包裹時所需的各種步驟的自動化。



事實上，目前亞馬遜倉庫使用的機器人主要是處理日用雜貨，包括燈及衣服等，但並未在處理新鮮食品的倉庫中使用機械人，公司全球環境、健康及安全總監Derek Jones以香蕉為例，如顧客想買較為結實或成熟的香蕉，機械人並不懂分辨與選擇。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

