魚缸通：散戶沽新股賺兩千銀

港股正式踏入「五窮六絕七翻身」嘅日子，恒指周四表現淡靜，最新報29,809點，升107點或0.35%。致富證券旺角分行經理Gary話，散戶對大市走勢唔太樂觀，始終過往5月份恒指表現麻麻，加上都係個別炒作，冇明確方向。



周四有散戶沽出新股連成科技集團(08635)，招股價為0.53港元，上市後最高見1.03元，有散戶趁機沽貨，每手賺約1,880元。另外唔少重磅股如騰訊控股(00700)、領展房產基金(00823)等企穩，散戶唔願沽貨，都轉炒相關衍生工具。亦有散戶會留意吉利汽車(00175)，因股價近日跌至15元水平，都比較吸引。



佢就估計，恒指短期於29,300點有支持，相信本月都係炒上落為主。事實上，恒指由年內低位回升約4,000幾點。未來回落屬於正常調整。佢相信恒指要7月先有機會上升至31,000點。



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