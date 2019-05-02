郭家耀：蘋果業績難帶動手機設備股

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，聯儲局一如預期維持利率不變，會後聲明指出美國經濟增長維持穩健，而且利率政策也會保持耐性。郭預計，聯儲局暫時沒有逼切性要改變利率政策，估計今年利率走勢較大機會維持按兵不動。



大市周四(2日)踏入傳統較淡靜的「五窮月」，港股料將維持整固格局，30,000點是一個較大的阻力位，下望要留意29,000點的支持位。本月走勢要關注重磅藍籌業績，如月中公布業績的騰訊(00700)，但大市暫時仍然較難走出偏軟格局。



另外，蘋果公司季績勝預期支持股價向上。郭表示，蘋果公司近年積極轉型，希望獲得更多互聯網增值表現，不再強調硬件銷售，令業績的確定性提高。不過他對本港蘋果概念股保持觀望，因大部份也是從事硬件及配件銷售，蘋果公司的業績走勢較難帶動相關股份。

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