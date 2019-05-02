港股格局：耀才許繹彬料30300點是短期阻力

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，一如以往，黃金周內的股市慣常偏靜，並無散發金氣，在缺乏利好消息，港股受A股市場拖累，走勢反覆偏軟及缺乏明顯的風向；更接連失守三萬關、10天線和20天線，進一步跌近至29,500水平。至於大市會否應驗「sell in May」，出現「五窮六絕七翻身」的現象？筆者認為上述的說法仍是慣坊間術語，股市的表現仍取決於有沒有資金進來，特別是北水。



投資者不應給一些坊間術語影響，而影響投資情緒，股市要起，一個好消息便夠；股市要跌，就算有一百個利好消息也會跌，所以筆者一向認為資金流可對後市的上落有指標性，所以投資者現階段已對本月大市前景太灰心，或是言之過早；近期美股受到首季GDP錄得3.2%的增長遠超預期，刺激美股三大指數上揚，加上科技股業績表現突出，標普及納指更齊創歷史收市新高。若美股造好，國內A股喘定，可能正是打破傳統「五窮月」的重要因素。



他續指，儘管大市現階段呈現牛皮格局，但大市跌穿29,800點，便有無形之手將大市「頂住」，雖然成交額縮至千億以下，惟市場底氣仍強。踏入五月，大部份藍籌股亦踏入業績公布期，加上會有多間企業股價需要除淨，亦為大市增添不確定因素。除非中美貿易談判有實質性的進展，而且多隻港股的首季業績優於預期，否則港股後市或只會繼續鬱悶，尤其恆指今年最多已累升逾兩成，在不少獲利盤湧現並引起獲利回吐下，三萬點心理關口是明顯阻力，相信本月高位30,300將是短期的阻力。



雖然本周港股失去A股導航，但本周卻迎來多項內地經濟數據的披露、中美貿易談判的最新進展，以及多家港股公布首季業績等等，料後市走勢可能會相當反覆。另外，日本亦邁入「令和」時代，在十連休假期下，日本股市亦休市6天，投資者須慎防在日股交投淡靜下，外匯市場或出現閃崩及震盪風險。



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