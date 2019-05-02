林嘉麒長遠看好手機設備股

蘋果公司(美股：APPL)業績勝市場預期，以致股價一度升7.3%。周四本港手機設備股受惠上升，瑞聲科技(02018)升1.35元或2.66%，最新報52.05港元；舜宇光學科技(02382)升0.85元或0.89%，最新報96.5元；高偉電子(01415)升0.1元或5.65%，最新報1.87元。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，現時手機設備股升勢除了受蘋果業績帶動外，另一重要因素是華為出貨量及盈利增長理想，是為全球第二大手機公司，因此帶動相關板塊做好。



他續指，舜宇光學每月都會公布出貨量，雖料本月公布數據理想，但要留意公司毛利率才是影響股價的主要因素。如全球手機銷情欠佳，都會影響該公司出貨量，未來前景要到公布業績時才有結果。另外，5G概念逐漸落地，他料長遠會帶來換機潮，有利公司股價做好。



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