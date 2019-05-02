【做業主不是夢】深水埗唐樓天台29萬開拍

住宅樓價高企不下，細價物業或成另類投資機會。下周將有兩場私人拍賣會舉行，合共有15項開價低於100萬元，當中最低價為深水埗福華街兩個唐樓天台項目，開價均為29萬元。



據拍賣行資料，上述物業分別是福華街177號天台B號及C號，實用面積75及100方呎，現況交吉。以開價計算，呎價約3,867及2,900元。



據了解，該深水埗唐樓於1964年落成，天台部分早於約30年前分契拆細為4個物業。市場人士指出，若新買家購入上述物業後，可選擇租予零售商放置廣告版，或電訊公司設立通訊設備，預計每項物業月租收入約2,000元。



除上述另類項目外，部分面積較細的商場劏舖及工業大廈單位，亦以低價開拍。其中，深水埗深の都3樓雙號舖，實用面積僅23方呎，開價42萬元，呎價18,261元。據悉，該舖於2013年以245萬元購入，即開價較購入價低約203萬元或82.9%。



近期市場細價工廈單位放盤趨增，葵涌葵昌路貴豐工業大廈19樓單號室，拍賣開價48萬元，呎價約8,727元。而同區鍾意恒勝中心3樓單號單位，建築面積約65方呎，則開價44萬元，呎價約6,769元。

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