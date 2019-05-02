【即市分析】手機設備股博得過？

東方產經專欄作者股博士：內地股市五一休市，港股缺乏大方向，不過美國蘋果公司早前公布，雖然截至三月底止第二財季純利和收入連續兩季錄倒退，但卻預早派定心丸，指第三財季整體收入預測勝預期，並加碼回購750億美元股份，以及增加季度派息5%至每股77美仙，刺激股價隔晚升4.9%報210.62美元，並間接帶起兩隻在港上市的手機設備股，瑞聲科技(02018)及舜宇光學科技(02382)股價即市分別升2.3%及0.7%，研究追唔追得過？



若以圖論勢，近期無論是瑞聲還是舜宇，兩者股價皆似抖氣居多，瑞聲自4月中衝過上56.2元後反覆回落，本周二低見50.3元，即市反彈2.2%報51.85元，惟MACD已從牛轉熊，9日RSI為49，走勢不妙，股價短期宜守50元關，否貼跌勢料加劇。



至於舜宇股價同樣於4月中高見109.6元後回軟，早前失守100元紅底價後反彈乏力，即市只升0.6%報96.25元，且已確認失守自1月開始營造的中期升軌支持，MACD熊叉持續，走勢利淡，不宜博反彈。

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