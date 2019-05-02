【即市分析】摩笛發功　汽車股難有運行？

東方產經專欄作者帥哥：中資汽車股遭大行唱淡，股價今早(2日)逆市捱沽，吉利汽車(00175)跌1.6%報15.48元，已是連續第8日下挫；長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)及東風集團(00489)分別跌2至3%不等，為首三大跌幅國指成份股。(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



摩根士丹利報告認為，內地汽車銷售弱於預期、經銷商庫存增加及降價措施愈演愈烈，故將內地汽車業行業評級由「吸引」降至「與大市同步」，同時下調今明兩年銷售展望，指市場需求已提前消化，且缺乏有效的全國性刺激措施。



該行同時下調多隻車股評級，廣汽評級由增持降至與大市同步，目標價降至9元。東風評級亦由增持降至與大市同步，目標價降至8元。而該行早前亦料吉汽股價未來30天有七至八成機會下跌，予其「減持」評級及目標價8元。



事實上，汽車股今年普遍由低位回升，主因投資者對行業都因低基數效應而有較樂觀的預期，加上對內地促進行業消費的憧憬。不過，行業基本因素始終未有太大改善，若然內地未來繼續加大放寬外資准入，車企將面臨更大的競爭。



另外，早前股價升勢已相當程度反映市場預期，以吉汽為例，該股由年初10元邊升至上月高位19.14元，期內累升近90%，出現獲利回吐亦屬正常。除非短期有支持行業的實質措施出台，否則板塊弱勢料仍會持續，只能待股價喘穩再留意趁低買入機會。

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