鎊匯續企1.305　英央行卡尼今日會否「放鷹」？

聯儲局議息後，市場焦點轉向今日(5月2日)英國央行的政策會議；行長卡尼將召開新聞發布會。雖然普遍預期央行維持利率在0.75%不變，但英國順利延長脫歐期限，給央行足夠時間研究此前一再擱置的加息問題。



分析人士指，聯儲局與英國央行的政策之間存在高度相關性，聯儲局主席鮑威爾最新的「偏鷹」論調，結合英國經濟數據有所好轉，市場關注卡尼會否釋放鷹派觀點為年內加息造勢。



事實上，英國民眾對未來1年通脹水平的預期維持在5年來的最高水平；英國消費者價格最新按年增幅連續3個月維持在1.9%，市場正注視英國通脹率會否很快就要升破2%目標水平，這為英國央行加息提供了空間。。



英鎊兌美元近日反覆上揚，最新企1.305水平。



目前，市場普遍預期英國央行在2020年初之前將一直維持利率不變。荷蘭合作銀行預期，鑑於2020年美國經濟衰退的風險已迫在眉睫，相信英國貨幣政策委員會可能更願意推遲採取行動。



英國國家經濟社會研究院(NIESR)指出，英國央行可能維持利率不變直至2020年8月，因為全球經濟放緩，且脫歐不確定性持續時間延長。



此外，今日(2日)開始英國舉行地方選舉，市場觀望「脫歐」會否對執政保守黨造成重創，及首相文翠珊面臨辭職的風險。而卡尼的任期到明年1月就將到期，接任人的選擇直接決定政策的連續性和與政府的協調性，也會對英鎊走勢產生影響。



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