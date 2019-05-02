【瑞銀推介】平保輪證部署

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：業績高峰期市場焦點落在內險的業績，繼之前中國人壽以及新華保險業績勝市場預期，中國平安亦剛公布首季業績，沒有令市場失望，純利飆升77% ，期內短期投資波動收益達112.8億元人民幣，新業務價值按年升6.1%，雖然沒有如國壽新業務價值按年大增28%般強勁，但考慮平保過往業績的相關基數較大，表現已算不俗。



技術上，平保在1月初開始展開升勢，之後一直沿上升軌反覆向上，近日股價曾經回調，但仍在上升軌中得到支持，近日流入認購證的資金，開始留意行使價100港元以上的選擇，如投資者憧憬該股能突破百元大關，可留意認購證(16602)，行使價106.93元，2019年10月到期，有效槓桿約10倍。



相反，如投資者看淡平保，可留意認沽證(12554)，行使價84.43元，2020年1月到期，有效槓桿約6倍。



投資者如擔心業績過後引伸波幅有回吐壓力，可轉為留意牛熊證的選擇。如投資者看好平保，可留意牛證(58425)，收回價86.4元，有效槓桿約12倍。如投資者看淡，可留意熊證(57266)，收回價104元，有效槓桿約8.4倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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