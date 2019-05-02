【午市重點睇】人民幣企6.73　布油回至71.9美元

●美匯指數在亞洲市反覆企97.6水平，圓匯回落至111.5；歐元兌美元報1.120；英鎊報1.305。港匯報7.845。在岸、離岸人民幣在6.73水平。金價低見1,272美元，布油回至71.9美元，紐油報63.4美元。道指期貨續偏軟。



●港股「五窮月」反覆向上，恒生指數半日升188點或0.63%，報29,887點；友邦、領展創新高。https://bit.ly/2J5od6l

-異動股：主席涉債務違約，金誠控股曾瀉47%。

-異動股：擬售滬辦公室兼派特息，味千曾升7%。

-新股連成科技首掛，曾飆逾90%。

-中國奧園4月合約銷售額升33%。

-郭家耀：蘋果業績難帶動手機設備股。



●【即市分析】

-中銀香港整固後可再升？https://bit.ly/2PJa1RS

-【專家分析】渣打回購股份 有炒作機會？https://bit.ly/2DJHiHF

-手機設備股博得過？https://bit.ly/2vwzZP1

-趁港股假期氣氛仍濃，為「五不窮」作部署。https://bit.ly/2ZLSNHT



●亞洲股市：韓股靠穩，澳股偏軟，日股假期續休市。https://bit.ly/2GQJeyU



●A股假期休市，直至下周一(6日)復市。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息降至1.72厘；1個月期為2.06厘；3個月期報2.09厘。



●聯儲局維持聯邦基金利率維持介乎2.25厘至2.5厘不變。 https://bit.ly/2LiqCxe



-金管局：港元拆息續受美息及資金供求影響。

-著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安：聯儲局需要及時營造良好的氛圍，以免市場狀況變得真正棘手。

-注意！短息趨升壓力下，聯儲局下調超額準備金利率。https://bit.ly/2LhiKfa



●美國財政部將5年期通脹保值債券(TIPS)續發規模在6月份增加至150億美元，10年期TIPS新發行規模將在7月提高至140億美元。



●高通預計，將從與蘋果公司的訴訟和解中獲得45億-47億美元。



●卓百德：樓價難大升，寧吼地產股。https://bit.ly/2WkDzYe



●公司業績：

-宏利金融新業務價值增長35%；首季核心盈利增加18.8%至15.48億加元；派季度息0.25加元。

-昆明機床首季虧損收窄約3,992.05萬元人民幣。

-上海實業環境首季純利約1.5億元人民幣，按年升47.3%。



●應對中國油菜籽禁令，加拿大提高農民補貼，或告到世界貿易組織(WTO)。



●華為正擴大巴西業務，計劃5月17日通過當地零售商銷售其P30系列手機。



●驚全自動化倉庫搶飯碗？亞馬遜：至少10年後！https://bit.ly/2JfkPWF



●4月沙特日均減產3萬桶。https://bit.ly/2UXfVzr



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其他精彩新聞：【做業主不是夢】深水埗唐樓天台29萬開拍

https://bit.ly/2UR27Xf



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