【高盛推介】博中移小米反彈　認購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動周二(4月30日)下跌0.5%，周四(5月2日)假期後復市繼續下跌，最低見73.8港元，下試逾3個月低位，跌約1%落後大市。



此外，小米集團周二重上12元水平，收市升約0.3%。周四早段亦見下跌，落後大市。報道指光大集團與小米簽署戰略合作框架協議，雙方將互為對方提供准入支持，在多方面領域展開合作。



觀察個股認股證資金流向，可見早前中移認購證獲資金連日追捧，截至上周五(4月26日)的14個交易日皆錄得資金流入，合共約4,230萬元。而周一(4月29日)及周二則共錄得約120萬元資金流出。小米方面，則見上周五及周一共錄得約400萬元資金流入認購證，周二錄得約120萬元資金流出。



觀察市場上的中移認購證，可見現時貼價的產品選擇不多。投資者如計劃部署反彈，可留意當中價外幅度約8%，年期約6個月的購證(17712)，行使價79.99元，2019年10月23日到期，實際槓桿11.9倍，市場上少數貼價認購證。



短期兼高槓桿的選擇則可留意價外幅度約12%，年期約兩個月的購證(15989)，行使價82.93元，2019年7月4日到期，實際槓桿24倍，短期兼高槓桿之選。



另一方面，就小米周四早段跌超過3%，投資者可考慮趁低吸納認購證作部署。貼價的選擇可留意價外幅度約7%，年期約5個月的購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿6.2倍，貼價兼高槓桿之選。



高槓桿的選擇則可留意年期約4個月的價外小米購證(12165)，行使價14.4元，2019年9月3日到期，實際槓桿7.3倍，5隻類近條款產品中，槓桿最高。



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