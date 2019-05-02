樓價UPDATES：天巒單號屋劈價離場保不失

上水天巒交投暢旺，上月錄5宗成交，最新單號屋劈價900萬港元，原業主持貨9年，轉手幸保不失，帳面獲利10萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●北角柏傲山3座高層D室，實用面積595方呎，兩房間隔，以2,000萬成交，實用呎價33,613元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●將軍澳嘉悅2座高層F室，實用面積819方呎，三房間隔，以1,410萬元獲承接，實用呎價17,216元。



●大角咀港灣豪庭5座高層E室，實用面積371方呎，兩房間隔，月租1.68萬元，實用呎租45.3元



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●元朗錦綉花園K段第一街單號屋，實用面積1,035方呎，三房間隔，原開價1,680萬元，經議價後大減90萬元或約5.4%，最後獲換樓客以1,590萬元承接自住，實用呎價15,362元。



●馬鞍山聽濤雅苑6座中層A室，實用面積733方呎，三房間隔，議價後以990萬元易手，實用呎價13,506元。



●西貢傲瀧2座一伙地下連花園特色戶，實用面積1,334平方呎，三房間隔，連約265呎大花園，以5.2萬元租出，實用呎租39元。



●火炭御龍山8座中層C室，實用面積940方呎，三房間隔，以1,450萬元易手，實用呎價15,426元。



●沙田帝堡城8座中層F室，實用面積873方呎，三房間隔，議價後以1,300萬元易手，實用呎價14,891元。



●上水天巒琉森大道單號屋，實用面積2,621方呎，連2,063方呎的花園，原開價5,000萬元，議價後以4,100萬元沽出，實用呎價15,643元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/