【瑞通推介】資金即市開吉汽Call博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘，該局主席鮑威爾表示，目前聯儲局貨幣政策合宜，認為加息或減息的可能性並不大。美股隔晚尾市受壓，道指以近全日最低位收市，收報26,430點，跌162點或0.61%。



恒指4月累升647點或2.23%，假期前收報29,699點，跌193點或0.65%。港股於5月首個交易日低開後逐步回升，升超過100點，升抵29,800點。其好倉(牛證及認購權證)周二(4月30日)淨流入逾2,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者趁其回落沽出淡倉套利，並買入好倉博技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。



有券商透露吉利汽車庫存水平持續上升，料公司4月批發銷售按年下滑8至10%、零售銷售按年跌12至15%。加上該公司早前遭多名高層減持，股價走勢明顯轉弱，假期前連跌7個交易日，累計跌幅超過16%，已失守10天和20天線。該股周四(5月2日)早段繼續走弱，曾跌超過2%，低見15.3元，技術上失守50天線(約15.5元)。周二有逾130萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄20萬元淨流出。



重磅股騰訊控股在上一個交易日失守390元關，收跌0.7%，報388元，維持在10天和20天線之間上落。股份周四早段續於390元關口之下徘徊，未見明顯方向，投資者或正觀望集團將於今月中公布的首季業績表現。逾2,600萬元於周二淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾770萬元淨流出。



友邦保險周四早段輕微高開後，愈升愈有，升幅擴大至逾3%，突破82元之水平，創歷史新高。周二逾140萬元淨流入該股好倉，同日淡倉淨流入約100萬元。



港府官員早前表示香港同股不同權股票將於7月起獲納入滬港通及深港通，香港交易所行政總裁李小加也指現時三間交易所正準備納入的細節。另外，市場研究機構資料顯示，小米集團首季手機出貨量按年跌10.2%。該股股價早前大成交上升後，近日反覆回落，盤中逼近升浪前水平。周四早段跌約3%，於11.8元樓下整固，失10天線。其好倉周二錄逾120萬元資金淨流出，同日淡倉亦有6萬元淨流出。



另一隻同股不同權股份美團點評，近日呈輾轉向上走勢，4月份累升7.7%，並於周二盤中高見57.9元，創1個月高。該股周四早段回軟，跌逾3%，於55元水平整固。周二分別有84萬和9萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

小米輕微價外、中年期購證(17688)，行使價13.68元，2019年10月到期，實際槓桿4.5倍。



美團輕微價外、中短期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64102)，收回價29,210點，槓桿比率48.9倍。熊證(64838)，收回價30,390點，槓桿比率29.5倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率22.8倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率19.9倍。



友邦牛證(58835)，收回價78.1元，槓桿比率18.2倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率20倍。



吉利汽車牛證(66391)，收回價14.2元，槓桿比率8.7倍。熊證(58842)，收回價17.98元，槓桿比率4.2倍。



中移牛證(58977)，收回價68.88元，槓桿比率10.1倍。熊證(58839)，收回價78.9元，槓桿比率8.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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