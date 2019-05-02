【即市分析】大市再推高　要睇實呢隻重磅股？

東方產經專欄作家Handsome哥：周一講過友邦保險(01299)高位整固後有望進一步突破，可留意好倉部署，結果該股果然靜極思動，今早(2日)以一支大陽燭飆高，即市創出82.9元的歷史新高。當日提過的認股證--友邦瑞信購(26607)，現時有45%升幅，若然跟隨追入都幾禾味，不妨先睇位食胡。



事實上，南下的港股通暫停至周五，市場氣氛近期偏靜，大戶趁市淡挾高重磅股亦相對較易。觀乎近期幾隻權重股表現，騰訊控股(00700)於400元關口屢攻不破，中國平安(02318)亦受制於96元關，或需整固一輪再上，幾隻內銀股績後未見有好表現。



友邦基本因素佳，加上市場憧憬其可成為內地加快開放保險業務的主要受惠者，其股價於持續於高位橫行，正正反映市場對其樂觀預期。另外，現時佔恒指比重將已提升至9.64%，有望成為推升大市向上的主要動力，相信股價破位後可再展新升浪，目標價可上移至90元關，79元支持不宜有失。

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