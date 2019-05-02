【高盛推介】友邦破頂　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周四(5月2日)早段受消息刺激發力上升，最高見82.9港元，創上市新高。



中國銀保監主席郭樹清日前表示，擬於近期推出12條銀行業保險業對外開放新措施。當中允許境外金融機構入股在華外資保險公司。及取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀業務需滿足30年經營年限、總資產不少於2億美元的要求。



觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證及認沽證均出現日買日賣的情況，當中認購證於周一(4月29日)錄得約150萬元資金流出，周二(4月30日)則錄得約110萬元資金流入。而認沽證於周一錄得約90萬元資金流入，周二則錄得不足20萬元資金流出。牛熊證方面，可見近日牛證獲錄得少量資金流入，當中周二有約30萬元。



投資者如看好，認購證的選擇可留意價外幅度約12%，年期約4個月的友邦購證(29957)，行使價92.93元，2019年8月29日到期，實際槓桿11.8倍，行使價83至93元間產品中，低街貨兼槓桿最高之一。



另一方面，現時市場最貼價的牛證收回價在79元附近水平，投資者如計劃部署，可留意當中的牛證(58346)，收回價78.88元，行使價78.28元，換股比率100，槓桿比率18.3倍，市場上槓桿最高的牛證之一。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮70元或以上行使價，即價外幅度約14%內的認沽證作部署。投資者可留意當中槓桿較突出，年期約4個月的沽證(16189)，行使價71.66元，2019年8月27日到期，實際槓桿11.7倍，行使價70至82元間產品中，槓桿最高。



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