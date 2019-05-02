【fb直播】美息口何去何從？丁Sir全面解構！

美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率不變，主席鮑威爾為減息預期降溫，話加息或減息可能性不大，係咪暗示未來息口有排都唔郁？聯儲局下調超額準備金利率(IOER)至2.35厘，對金融市場又有咩啟示？股票，商品，外匯等市場會有咩影響？



另方面，有傳美國與中國「可能」在下周五(10日)達成貿易協議，這方面可能性會幾大？對金融市場係咪大喜訊？《東網Money 18》搵來茂宸期貨有限公司第一副總裁丁世民為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



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