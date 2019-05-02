【大行報告】大摩降中資汽車行業評級

摩根士丹利發表報告指出，內地下調增值稅率，但汽車銷售表現仍遜預期，加上經銷商庫存續升及提高減價幅度，決定將中資汽車行業評級降至「與大市同步」。



大摩又下調內地今、明兩年的汽車銷售預測，料分別按年跌5%及3%，而原先預期每年增長1至2%。



該行表示，中資汽車代工企業股價今年累升25%，但基本因素弱，下調廣汽集團(02238)投資評級，由「增持」降至「與大市同步」，目標價由12港元下調至9元，指其本土品牌業務仍拖累其表現。



該行同時調低東風集團(00489)評級，由「增持」調低至「與大市同步」，目標價由10.5元下調至8元。



不過，大摩維持對華晨中國(01114)及北京汽車(01958)的「增持」投資評級，主因仍看好奢侈品牌的汽車企業；重申長汽(02333)「與大市同步」評級，並維持吉利汽車(00175)「減持」評級。

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