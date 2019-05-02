新盤混戰：恒基旗下樓盤4月共售逾360伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，4月份集團旗下各個樓盤合共售出逾360伙，預計短期內系內所有樓盤全線加價，而港島區5個樓盤將會率先加價5%。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月份一手成交近2,100宗，雖較上月減少逾兩成，但本周六(5月4日)多個一手盤開售，可供發售單位逾1,000個，料可創2016年9月以來，一手市場最旺的星期六。他預料5月份一手成交宗數可達3,000宗，創31個月新高。2019年首4個月一手宗數近7,700宗，較上年升近7成。

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