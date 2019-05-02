歐股個別發展　福士汽車漲2.4%

市場觀望英國央行議息結果，歐洲股市三大指數個別發展，英國富時100指數跌0.4%，報7,356點；德國DAX指數升0.1%，報12,344點；法國CAC指數跌0.4%，報5,564點。



德國3月份零售銷售按年下跌2.1%，瑞士3月實際零售銷售按年跌0.7%。



個股方面，德國福士汽車首季調整後經營利潤48億歐元，高過預期；股價升2.4%。



法國巴黎銀行首季淨利潤19.2億歐元，低於預期；期內，固定收益、外匯及大宗商品(FICC)業務收入增長3成；股價升0.7%。



荷蘭國際集團首季度基礎稅前利潤15.8億歐元，市場預期16億歐元；股價跌逾1%。



殼牌1季度經調整利潤53億美元，預期為45.2億美元；股價升0.3%。



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