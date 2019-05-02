樓價UPDATES：麗港城辣招期滿即轉手　帳賺近3球

樓價進一步升溫，部分業主待3年辣招期屆滿即獲利沽貨，茶果嶺麗港城兩房以820萬元售出，原業主2016年4月買入單位，現鬆綁轉售帳面獲利290萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●茶果嶺麗港城25座中層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，以820萬元易手，實用呎價15,861元，單位3年升值約55%。



●旺角SKYPARK中高層A2室，實用面積397方呎，一房間隔，減租1,500元，成交月租2.05萬元，實用呎租51.6元。



●長沙灣一號‧西九龍2座中層A室，實用面積973方呎，四房套房間隔，以1,568萬元易手，實用呎價16,115元。



●大角咀利奧坊•曉岸2座低層C室，實用面積256方呎，一房間隔，放租一星期減租1,000元，以月租1.4萬元租出，實用呎租54.7元。



●長沙灣宇晴軒6座中層B室，實用面積554方呎，三房間隔，以月租2.5萬元租出，實用呎租45.1元。



●紅磡半島豪庭4座高層B室，實用面積963方呎，三房套房間隔，以2,392萬元成交，實用呎價24,839元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●元朗原築2座高層D室，實用面積934方呎，三房套房間隔，另設約80方呎平台，以1,118萬元獲承接，實用呎價11,970元。



●馬鞍山嘉華星濤灣1座中低層A室，實用面積540方呎，兩房間隔，反價20萬，以910萬元成交，實用呎價16,852元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/