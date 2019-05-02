【即市分析】藍籌股揀中「佢」冇得輸

東方產經專欄作者帥哥：美國聯儲局凌晨一如預期維持貨幣政策及基準利率於2.25至2.5厘水平不變。不過，局方聲明中對通脹的描述轉淡，但卻未對減息門檻提供線索，惟主席鮑威爾在記者會上表示，局方認為加息或降息的可能性並存，暫時未見明顯之加息或減息傾向，預期利率將較長時間維持不變。



受美國短期內減息刺激經濟增長的預期下降，美股隔晚三大指數均以跌市收場。不過，港股近期缺乏大主題，中美貿易談判進入尾聲亦已炒作多時，反而投資市場見唔到前景下，好似滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)都要以回購支撐股價，暗示除在市場上可供投資的選擇不多外，企業對整體經濟前景亦唔算太樂觀，間接揭示資金要尋找穩定回報投資項目的需求增加。



領展房產基金(00823)業務收入穩定，現價往績市盈率4.3倍，息率2.6厘，估值吸引，該股股價今日(周四)再次跑贏大市，即市升逾2%創94.3元上市新高，有再展升浪之勢，值得伺機買入，目標價100元，止蝕位91.5元。

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