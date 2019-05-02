金管局李達志︰正優化「備用參考利率」替代HIBOR

香港金融管理局副總裁李達志於《匯思》撰文披露，財資市場公會正就優化港元隔夜平均指數(HONIA)的一些技術性建議向業界進行諮詢，坦言轉用HONIA前還需要克服一些技術困難。同時安撫市場，現時使用HIBOR計價的貸款不會受影響。



據該局統計，截至去年底，香港銀行同業拆息(HIBOR)計價的銀行資產約值3.4萬億港元。此外，很多金融機構和機構投資者交易的衍生工具合約，亦以HIBOR為基準，雖然沒有準確金額統計，但規模相當可觀。



受倫敦銀行同業拆息(LIBOR)操縱醜聞影響，金管局正為HIBOR尋找一個「備用參考利率」。所謂「備用參考利率」指一旦現行的同業市場拆息基準不再被市場信賴，投資者可以使用備用參考利率作爲一個替代。



據金融穩定理事會的建議，同業市場拆息的替代參考利率，應該要採用接近零風險的隔夜拆息。香港財資市場公會較早前建議採用HONIA為HIBOR的備用參考利率。HONIA是一個完全根據交易數據計算出來的銀行同業隔夜拆借利率，符合金融穩定理事會的建議。



他指出，由於HONIA的計算基礎和HIBOR略有不同，亦只有隔夜利率指標，缺乏像HIBOR有 1個月、3個月等較長期基準，故此轉用HONIA前需要克服一些技術困難。



他強調，香港現時沒有計劃取消HIBOR，換言之，HONIA將會與HIBOR同時在市場出現。現時使用HIBOR計價的貸款，亦不會受影響。但假如市場上逐漸出現更多以HONIA定價的產品，將有助減少一旦HIBOR因爲市場環境改變而消失所引起的影響。

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