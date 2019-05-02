永明金融料8成自願醫保客戶集中在靈活計劃

自願醫保產品自4月開賣後，保險公司亦陸續加推保障範圍較廣的靈活計劃產品。早前僅推標準計劃的永明金融，其人壽及康健產品方案副總裁李玉麒指，已推出首項靈活計劃，增設30萬元額外醫療保障額，料將較多人投保。



她解釋，假設市民進行費用約6萬元的大型手術，基本計劃一般或只賠償首5萬元開支，而靈活計劃則可額外賠償80%的餘下費用，即只需自費2,000元，賠償上限30萬元。



她指出，公司現時有8成普通醫保的客戶已享有額外醫療保障限額，故轉換至靈活計劃可額外享扣稅優惠，變相以更低保費獲更廣保障，亦可享「免核保」轉換。



對於保障範圍較窄的基本計劃，她認為旨在吸納年輕未曾投保的全新客戶，估計未來近8成的自願醫保客戶將集中於靈活計劃，情況與行業水平相近。



至於未來醫保保費加幅，她坦言，公司於2018年曾主動下調保費，未來加減幅度將視乎整體賠償開支或醫療通脹而定，暫時難預測未來保費轉變。



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