【市後重點睇】道期靠穩　觀望英央行議息結果

美匯指數一度升上97.70，圓匯亦一度重上111.46；歐元兌美元回至1.119；英鎊升上1.306。港匯企7.845，離岸人民幣跌至6.74。金價徘徊1,272美元，布油回至71.7美元，紐油報63.2美元。道指期貨升34點。



●市後關注點

-19:00 英國央行公布議息結果，行長卡尼晚上7時30分舉行記者會

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數



●「五窮月」首日，恒生指數升245點或0.83%，報29,944點；領展、友邦創新高，食品股狂炒。https://bit.ly/2J5od6l



●亞洲股市：韓股升0.4%，澳股跌0.5%。https://bit.ly/2GQJeyU



●市場觀望英國央行議息結果，歐洲股市三大指數個別發展，英國富時100指數跌0.4%，報7,356點；德國DAX指數升0.1%，報12,344點；法國CAC指數跌0.4%，報5,564點。



-卡尼今日會否「放鷹」？https://bit.ly/2JaVsoT

-福士汽車首季調整後經營利潤48億歐元，高過預期；股價升2.4%。

-法國巴黎銀行首季淨利潤19.2億歐元，低於預期；股價升0.7%。

-荷蘭國際集團首季度基礎稅前利潤15.8億歐元，市場預期16億歐元；股價跌逾1%。

-殼牌1季度經調整利潤53億美元，預期為45.2億美元；股價升0.3%。



●地產代理人數再減152人，連跌5個月。



●【股匯攻略】美元強勢，黃金白銀唔買得？https://bit.ly/2DKp099



●【大行報告】德銀調升中鋁目標價。https://bit.ly/2VDctOV



●【fb直播】美息口何去何從？丁Sir全面解構！https://bit.ly/2JbFlqP



●【即市分析】

-大市再推高，要睇實呢隻重磅股？https://bit.ly/2DI4So5

-藍籌股揀中「佢」冇得輸。https://bit.ly/2LiEtDM



●【大師午間教路】暫時見步行步。https://bit.ly/2DHdA62



●滙豐銀行維持最優惠利率在5.125厘不變。



●美國商務部開始調查中國瓷磚是否傾銷。



●融信中國4月總合約銷售額102億人民幣。



●新盤混戰：恒基旗下樓盤4月共售逾360伙。



●4月第二市場暫錄172宗成交，東濤苑呎價逾1.3萬破頂。



●金融管理局副總裁李達志於《匯思》撰文，財資市場公會早前建議採用HONIA為HIBOR的備用參考利率，目前正就優化HONIA一些技術性建議向業界進行諮詢。

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