新盤混戰︰啟德嘉峰匯最快月內推　涉1006伙

嘉華國際(00173)營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，集團啟德發展區的第二個住宅發展項目，命名為嘉峰匯，項目由4座住宅大廈及4座洋房組成，合共1,006伙，提供開放式戶、一房至三房戶；其中以兩房戶為主打，佔整個樓盤超過五成單位，而開放式戶面積料約200至300方呎。



他表示，項目前期部署「已準備得八八九九」，正待批預售文件，希望最快本月內開售，定價會參考同區同類一手新盤的近期成交價；而現時同系嘉匯最高呎價超過5萬元。他又稱，是次項目定價方面想進取一點，但亦要視乎市況，坦言市場消息很容易影響買家心態。



對於樓市近月轉旺，他表示，現時不單至為小陽春，更形容為「大陽春」，估計樓價升勢會於未來半年持續，當中豪宅升勢較強。



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