科技商機：「CoachAI」實時監察健身姿勢　打破行業困局

外媒報道，在線健身視頻內容依然存在很多未被滿足的需求，比如無法檢測訓練效果、互動性不足，以及為用戶定制訓練計劃等等。當缺乏指導動作不正確的時候，訓練效果無法達到預期，時間長用戶也就很難堅持。



健身App「CoachAI 」就想從以上需求和問題入手，用一款可以檢測運動效果的App來實現。簡單來說，即打開App，站在2米左右的地方，和屏幕中的人形對齊後，即可以開始訓練，鏡頭會捕捉到人的動作，識別是否達標，並給出實時反饋。



技術上，利用人體姿態估計與背景建模算法，動態識別用戶動作是否達標。比如深蹲動作，在身後會出現浮球，下蹲過程中臀部碰到浮球，才算達標；如果身體前傾，App也會出現語音提醒，以規範動作。訓練結束後，App會根據剛剛的訓練評估，給到分數，並推薦相關的訓練動作。



目前，CoachAI團隊通過一些私教教練的學生群體進行測試和推廣，已有數百人參與測試，付費使用的情況下，用戶的付費意願超過30%。該App還同步上線了11種不同的語言版本。



CoachAI團隊方面，創始人兼CEO陳逸非畢業於日本名古屋大學經營管理學院，曾就職於微軟，有過3段創業經歷，曾任SENSORO團隊副總裁，負責商務市場及企業戰略。



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