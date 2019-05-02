【近10年最差】香港首季經濟增長僅0.5%　遠遜預期

政府統計處公布今年第1季本地生產總值(GDP)預先估計數字，與去年同期比較僅增0.5%，遠差於市場預期的1.9%，為2009年第3季以來最低；增幅放緩主要由於內部和對外需求增長均有所減慢。2018年第4季的升幅為1.2%。



政府發言人表示，第1季本地生產總值受環球經濟表現疲弱及各種外圍不利因素所拖累，亦反映去年同期的比較基數較高，當時經濟強勁增長4.6%。



第1季整體貨物出口表現進一步減弱，情況與許多其他亞洲經濟體相似。服務輸出增長亦見減慢，但訪港旅遊業持續擴張繼續帶來支持。本地方面，私人消費開支與去年同季的高基數相比仍輕微上升。整體投資開支在營商氣氛自去年後期轉趨審慎的影響下收縮。



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