美股知臨集團︰暫有約10項在研藥物　不排除回港上市

去年12月在美國上市的製藥公司知臨集團(美股：APM)行政總裁兼執行董事禤駿遠在午宴上表示，公司以香港為基地，主要由於香港有強大的研究能力，加上港醫學專家與國際緊密聯繫，是一個強大而良好的平台，有助公司生物醫學和藥物科研業務。



他續指，公司與本港的大學合作，繼而將大學的科研成果商品化，並且在商品化後售予跨國藥廠，推出國際市場，但強調，公司仍積極在不同國家建立夥伴關係，以增加集團營運項目的經濟效益。



公司目前有約10項在研藥物，當中進程最快的是由港大醫學院研發的對抗金黃葡萄球菌的非抗生素藥物。他指，由於孤兒藥(用於罕見病的特效藥)的市場競爭較小，加上臨床實驗的所需時間較腫瘤等藥物的為短，故公司仍會在這方面上發展。



作為香港公司卻選擇赴美上市。禤駿遠解釋，公司現有的項目仍處於臨床階段前(即未符合以未有收入的生物科技股在港上市的要求)，而在美國上市亦有助公司發展，故赴美上市，「有臨床2期會再睇(回港上市)」，強調只要有利公司發展的均會考慮。



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