【fb直播】港經濟響警號　股市好危？

美國聯儲局減息預期降溫，拖累美股由升轉跌！但港股周四(2日)唔受影響，倒升約300點，順手收復埋10天、20天線！恒指5月開局靚，重上3萬點有無難度？



內地將於短期內推出12項措施，加速開放銀行保險業，友邦保險(01299)創新高，大升逾4%；另一隻創新高股份，還有領展(00823)，兩隻揀邊隻好？



不過，香港首季經濟增長僅0.5%，遠低於預期，香港經濟短期係咪難有運行？會唔會拖股市後腿？《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



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