受惠樓市轉旺　4月現樓按揭登記增8.5%

樓市回暖帶動按揭需求上揚，4月份現樓按揭登記共錄5,632宗，按月增加8.51%，其中滙豐銀行連續26個月成現樓按揭冠軍，其市佔率按月增3.1個百分點至27.3%，共錄得1,537宗登記。



中原按揭數據顯示，繼龍頭滙豐之後，中銀香港(02388)及恒生銀行(00011)分別穩居現樓按揭市佔第二、三名，分別為24.6%及16.6%；至於市佔為7%的渣打銀行則排名第四，意味四大港銀已佔去75.5%的按揭市場。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，自樓市年初開始向好及3月份轉旺，未來按揭登記量將會逐漸上升，而滙豐能一直穩守「樓按一哥」之位，反映並其巿場推廣策略得宜。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓認為，銀行未來將為爭取更多按揭業務生意，繼續以現金回贈及其他周邊優惠搶攻按揭市場，亦會不隨意調升按揭利率。

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