致富智庫：Twitter行政總裁養生七怪招...專家都撐？

成功的首要條件，就是有健康的體魄。社交平台Twitter行政總裁、億萬富翁杜斯(Jack Dorsey)與外媒分享他的7個「養生之道」，包括冥想、用冰水沖涼、每日只吃一餐等，這些顛覆傳統的習慣，睇吓啱唔啱你用...



【1、每日冥想2次】

杜斯訂立了目標，每日早上及晚上均會花1小時來冥想。醫生指出，冥想的好處是可以提升專注力；2017年有研究顯示，一個無法鬆弛、容易驚慌的焦慮症患者，每日只須用10分鐘冥想，就能夠變得專注。



【2、行路返工】

每個星期，杜斯至少會有3日走路上班，步行5英里，每次需時1小時15分鐘。運動醫學專家稱，「步行屬有氧運動，有助強化肌肉及骨骼、減輕體重」，經常運動的人患上抑鬱症風險亦較低，而步行5英里，剛好滿足最低的運動強度，同時有助提升睡眠質量。



各位若然沒有足夠時間行路返工，或者可以在午膳時間在公司附近散步30分鐘，頗有助益！



【3、額外鍛煉】

沒有步行上班的日子，杜斯會在健身單車上進行高強度間歇訓練(HIIT)，並會利用健身App做7分鐘的鍛煉。HIIT鍛煉需要的時間較跑步、游水等傳統運動少，透過高強度運動及間歇的休息，讓身體出現「後燃效應」(After burn)，改善健康兼提升消脂效果。



【4、冰浴+桑拿】

杜斯認為，以冰浴來開始新一天，令他感覺自信。因此，他每日早上會先浸3分鐘冰浴，然後進行15分鐘的桑拿，重複三次。專家解讀，「冷熱交替浴」有助治療炎症及腫脹等疾病，不過，心臟病人突然浸在太冷的水中會誘發風險，故此未必人人合適。



【5、寫備忘錄】

每日臨訓前，杜斯會利用iPhone的「備忘錄」，預先寫低明天要做的工作。專家指，預先計劃日程可減低憂慮，但提醒手機的藍光會影響睡眠，若要做備忘，或者需要提早一些。



【6、監察睡眠質素】

杜斯有戴健康智能戒指Oura ring的習慣，它可以檢測用戶的睡眠質量、紀錄日常活動等。事實上，保持規律的作息令整體睡眠質素更好，借助戒指的數據可時常監測個人健康狀況。



【7、每日只食一餐】

杜斯規定自己每日只吃一餐，而且必須在晚上6時30分至9時之間進行，餐單包括魚、雞肉、牛排配上沙律或蔬菜，甜品則有莓果或朱古力，另會進食一些營養補充品；周五至周日禁食，但會喝肉湯。他指改變飲食習慣後，「感覺更加專注」，並意識到，原來過往花了不少時間在食物之上。



雖然有證據顯示，斷食有助促進新陳代謝、燃燒脂肪等，但專家不建議大家跟隨這做法，又指杜斯每日所汲取的碳水化合物及纖維很少，或會造成心臟問題。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/