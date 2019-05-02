港經濟響警　分析指主要受累高基數

香港首季本地生產總值(GDP)按年僅增長0.5%，華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，低增速主要受去年同期高基數拖累。不過若按季計算，香港首季經濟增長1.2%，她指表現好於市場預期。



展望第二季，她認為中美或能達成貿易協議，加上內地經濟復甦，利好香港經濟表現。本地股市及樓市雙雙回暖造成財富效應，可望帶動零售業及投資增長。此外，受惠港珠澳大橋落成及人民幣匯價靠穩等因素，料次季旅遊業亦能做好。李預期，第二季經濟增長將高於今年首季及去年末季，失業率或輕微上升，但認為不會有裁員潮出現。



另外，大新銀行經濟師温嘉煒指，增長幅度高於該行預期的0.2%，認為表現未算太差。據數據顯示，香港首季出口表現疲弱，貨品出口按年跌4.2%。但温預期，第二季隨中美貿易局勢緩和，加上全球經濟回穩，有助刺激貿易表現，第二季貨品出口跌幅可望收窄，料本地消費亦會增加，為經濟表現提供支持。不過他坦言，本地投資增長未如理想，反映市場對環球不明朗因素亦存在憂慮，而且本地利率上揚，亦有機會抑制投資意慾。



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