港經濟響警號　珠寶商料下半年零售有望好轉

香港首季本地生產總值(GDP)按年僅增長0.5%，太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明表示，中美貿易摩擦於去年下半年升溫以來，對高價消費品打擊好大，尤其內地旅客消費佔該公司比例高逾80%，因此拖累今年至今生意持續錄下跌，4月份跌幅更擴大至20%。



同時他稱，中央積極推出多項措施刺激內需，對香港零售亦帶來部分負面影響，期望至下半年基數較低下，零售市道有望好轉，不過「只係跌定，並非期望有升幅」，更指即使中美兩國貿易和解，零售業亦不可能完全「復原」，全年來計，預期該公司生意整體下跌最多兩成。



面對零售以至整體經濟轉弱，他補充，不排除將表現好差的店舖關閉，惟現階段未有相關計劃，且暫無需裁員。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/