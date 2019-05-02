人力資源顧問：今年加薪少過去年

香港首季經濟增長遠低過市場預期，對人力資源市場會帶來多大不利影響？



安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，今年就業市場有別往年，因通常農曆新年後會見到明顯的轉工潮，但今年第一季已悄悄地過去了，僱主的招聘意欲和打工仔的轉工意欲都很低，加薪幅度亦不算理想，大概加薪約1至3%，而凍薪情況則增加至兩成左右。不過，裁員潮仍言之尚早。



她補充，由於大部分企業逢一月或四月調節薪酬，只有小部分會在七月調整，所以即使短期中美貿易戰完結，打工仔未必能即時受惠，較大機會要待明年才有人工加。



合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，按該行今年一月和四月所做的薪酬市場調查數據，香港就業市場整體加薪幅度中位數約4%，較去年約4.5%加薪略低，主因是中美貿易戰影響企業招聘意欲，以及全球經濟龍頭美國的經濟增長見頂，香港僱主普遍對加薪審慎。



至於未來會否惡化至凍薪、減薪、甚至裁員，將視乎環球經濟情況發展。他指較高危的是製造貿易行業，特別在一月時中美貿易戰白熱化，看到有零星的廠商收縮業務或結業。至於人手較緊張的醫療保健、護理行業，加薪前景相對樂觀。

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