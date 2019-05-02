聯交所股權變動資料顯示，中國擎天軟件(01297)於4月25日獲富達增持28萬股，最新持股數目9,804萬股。



中國機械工程(01829)於4月30日獲Cape Ann Asset Management Ltd增持79萬股，最新持股數目5,476萬股。



亞太資源(01104)於4月30日獲Allied Group Ltd增持50萬股，最新持股數目約4.37億股。



偉仕佳杰(00856)於4月30日獲劉莉增持83萬股，最新持股數目約5.89億股。



大森控股(01580)於4月30日獲黃振漢增持2,000萬股，最新持股數目約1.41億股。



天保能源(01671)於5月2日獲袁運南增持18萬股，最新持股數目493萬股。



康哲藥業(00867)於5月2日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.91億股。



洛陽鉬業(03993)於4月30日獲GIC Private Ltd增持498萬股，最新持股數目約2.38億股。



現代傳播(00072)於4月30日獲周少敏增持49萬股，最新持股數目約2.9億股。



環宇物流(亞洲)(06083)於4月29日獲黃素鳳增持24萬股，最新持股數目8,070萬股。



馬鞍山鋼鐵(00323)於4月26日被摩根大通減持566萬股，最新持股數目8,685萬股。



高山企業(00616)於4月30日獲胡榮增持2,203萬股，最新持股數目約5.98億股。



國際家居零售(01373)於4月30日獲魏麗霞增持12萬股，最新持股數目約3.46億股。



康哲藥業(00867)於5月2日獲林剛增持50萬股，最新持股數目約10.91億股。



春泉產業信託(01426)於4月30日獲Spring Asset Management Ltd增持327萬股，最新持股數目1,431萬股。



泓富產業信託(00808)於4月30日獲ARA Asset Management (Prosperity) Ltd增持396萬股，最新持股數目685萬股。



泛亞環境(06128)於4月30日獲馬力達增持16萬股，最新持股數目116萬股。



順豪物業(00219)於4月30日獲鄭啓文增持5萬股，最新持股數目約3.67億股。

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中國中鐵(00390)於4月26日被貝萊德減持53萬股，最新持股數目約3.78億股。



中國鋁業(02600)於4月29日被貝萊德減持568萬股，最新持股數目約2.71億股。



中石化煉化工程(02386)於4月26日被摩根大通減持700萬股，最新持股數目約1.87億股。



揚科集團(01460)於4月25日及26日被Biz Cloud Ltd減持約1.32億萬股，最新持股數目約17.17億股。



民商創科(01632)於4月25日及26日被Kaiser Financial Group International Ltd合共減持550萬股，最新持股數目5,442萬股。



維他奶國際(00345)於4月30日被澳洲聯邦銀行減持11萬股，最新持股數目約1.16億股。



西證國際證券(00812)於4月30日被Ever Joy Securities Ltd減持約2.02億股，最新持股數目降至0。



長城汽車(02333)於4月26日被摩根大通減持445萬股，最新持股數目約1.54億股。



馬鞍山鋼鐵(00323)於4月26日被貝萊德減持127萬股，最新持股數目約1.03億股。



中國物流資產(01589)於4月29日被李慧芳減持18萬股，最新持股數目50萬股。



中國聯通(00762)於5月2日被張永霖減持20萬股，最新持股數目降至0。



中國資源交通(00269)於4月30日被馮浚榜減持135萬股，最新持股數目約7.75億股。



中海重工(00651)於4月29日被張士宏減持900萬股，最新持股數目約2.32億股。



建滔集團(00148)於4月29日被張國榮減持59萬股，最新持股數目122萬股。

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