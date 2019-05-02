科技商機：韓國生物基金大搞複製寵物生意

生物複製技術成為商機！韓國秀岩生物技術研究基金會(Sooam Biotech Research Foundation)在2016年已開始複製狗業務。近日，該會在韓國的實驗室為剛逝世的拳師狗迪倫(Dylan)培育了兩個複製體--機會(Chance)和影子(Shadow)，再次成為焦點。



該會將迪倫的屍體一直存放在冰櫃裏存放，工作人員其後抽取迪倫的細胞進行複製手術，五個月後，迪倫的兩隻複製狗在實驗室裏出世。



複製狗是通過一個被稱為「體細胞核移植」的過程製造出來的。首先從活着的捐獻狗身上取下一個受精卵，然後藉助高倍顯微鏡在受精卵上戳一個小孔，取出其細胞核——包含著完整的DNA。



接下來，他們要提取被複製的狗的細胞核，並移植到受精卵中。這個雜交的卵細胞在點擊後發生融合，然後開始細胞分裂，由此形成的胚胎被植入代孕狗的子宮。如果懷孕成功的話，一隻與死去寵物狗完全相同的小狗將在60天後出生。



總體而言，複製一隻寵物狗的花費高達10萬美元(約78萬港元)。因此，複製一隻狗不僅瘋狂，還要求狗主人必須富有。據了解，該韓國實驗室提出保證，若複製不成功將退款。



經營秀岩生物技術研究基金會的獸醫教授黃禹錫稱，如今在秀岩的複製狗數量已經累計達到1,632隻。他們認為貓的市場會比狗更大，基金會已有一個專門的團隊致力於複製貓的研究，估計在一年內就能成功。



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