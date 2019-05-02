新股專輯：張恒春藥業擬赴港上市

內地「老字號」藥企張恒春藥業擬來港上市，該公司董事長王偉傑向內地傳媒表示，現正準備將整體業務赴港上市，並即將進入審計階段。據悉，如一切順利，上市計劃或將在今年底完成。



他指，公司正在洽談一些併購重組，涉及產品和市場網絡資源的整合，亦計劃升級旗下門店。若公司上市後，部分集資所得將用在併購上，亦能增加公司現有資源。



王偉傑稱，香港市場與國際更接近，對企業而言，可得到更多國際資源。另一方面，企業一般從籌備到決定上市約需要3年半至4年的時間。倘若在中國境內上市，還需要時間排隊，所以決定在境外上市。同時相信，日後公司規模更大後，再回中國內地上市不會太困難。



據公司官網，目前產品包括中成藥、保健產品、藥材等，並擁有6項國家發明專利、3項國家級新產品。

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