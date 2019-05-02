新盤UPDATES：三大項目已錄逾2.3萬個登記

大批新盤蜂擁登場搶客，吸引全城購買力熱捧。單計3個將於星期六(5月4日)推售的主要項目，暫時合共已錄逾2.3萬個登記。



●MONTARA累收逾1.5萬票 明午截止認購

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，已錄逾1.5萬張入票登記，再創今年新盤入票量新高，料大部分為用家，年齡主要以25至45歲為主，超過200個登記為大手客。樓盤將於明日(5月3日)下午2時截止接受認購。



●瑧樺暫錄逾2,300個登記 超購逾8.5倍

新世界發展(00017)本周六將開售的何文田瑧樺，截至今晚(2日)已錄逾2,300個登記，超額認購逾8.5倍，發展商將於明日中午截止接受認購。



●海日灣II次輪銷售錄逾5700票登記

億京發展旗下大埔白石角海日灣II，本周六發售第2張價單共366伙，發展商剛已截止接受認購，連同首輪銷售向隅客的登記，共錄逾5,700張入票，超額認購逾14.5倍。



資料顯示，上述次輪銷售單位包括356伙標準單位，以及10伙地下連花園特色戶，折實平均呎價約14,857港元。當中最低折實售價由約387萬元起，單位為5座8樓C室、第6座8樓B室及第7座8樓B室。最低折實呎價則由約13,208元起，單位為1座5樓A室。



●海璇兩房標準戶售逾2390萬破頂

樓價持續上升，各類型一手單位屢錄高價承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下北角海璇，剛售出5A座19樓C室兩房戶，實用面積524方呎，成交價2,390.95萬元，再創項目兩房標準戶新高價紀錄，折合呎價45,629元，料亦屬港島東區同類單位新指標。



●啟德嘉峯匯最快月內推 涉1006伙

嘉華國際(00173)營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，集團啟德發展區的第二個住宅發展項目，命名為嘉峯匯，項目由4座住宅大廈及4座洋房組成，合共1,006伙，提供開放式戶、一房至三房戶；其中以兩房戶為主打，佔整個樓盤超過五成單位，而開放式戶面積料約200至300方呎。



他表示，項目前期部署「已準備得八八九九」，正待批預售文件，希望最快本月內開售，定價會參考同區同類一手新盤的近期成交價；而現時同系嘉匯最高呎價超過5萬元。他又稱，是次項目定價方面想進取一點，但亦要視乎市況，坦言市場消息很容易影響買家心態。



●恒基旗下樓盤4月共售逾360伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，4月份集團旗下各個樓盤合共售出逾360伙，預計短期內系內所有樓盤全線加價，而港島區5個樓盤將會率先加價5%。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月份一手成交近2,100宗，雖較上月減少逾兩成，但本周六(5月4日)多個一手盤開售，可供發售單位逾1,000個，料可創2016年9月以來，一手市場最旺的星期六。他預料5月份一手成交宗數可達3,000宗，創31個月新高。2019年首4個月一手宗數近7,700宗，較上年升近7成。

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