巴菲特：錯失亞馬遜和微軟是錯誤　但可怕的是...

股神巴菲特在近期的一個訪問中表示，他錯過了投資亞馬遜和微軟的機會，但不認為這些是可怕的錯誤。



巴菲特早在去年的巴郡股東大會上已承認，這是「錯誤的決定」，當時他稱這是他固守長久以來的投資原則所致。



他近日又指，「我不擔心錯過那些超出我評估能力範圍之外的東西。我曾錯過我圈子裡的東西，這才是可怕的錯誤。」



事實上，巴菲特在1996年的致股東信中已經表示，「你不必成為每一家公司的專家，甚至很多公司的專家。你只需要在你的能力範圍內評估公司。」



他認為，也許只有5%的公司或者最多10%的公司在他的能力範圍。

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