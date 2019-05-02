樓價UPDATES︰嘉湖山莊上車客即睇即買

二手買賣放盤減少，買家加快入市大型屋苑，天水圍嘉湖山莊樂湖居兩房單位，獲上車客以556萬元即睇即買。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角百福花園百喜閣高層B室，兩房間隔，望樓景，放盤兩個月，以810萬元沽出，實用面積550方呎計，折合呎價14,727元。



●北角城市花園13座高層A室，實用面積1,052方呎，套三房間隔，原開價2,050萬元，放盤一個月多，經議價後減價至2,000萬元沽出，實用呎價19,011元。



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九龍區



●大角咀利奧坊‧曉岸2座中層J室一房戶，望樓景，以588萬元易手，實用面積248方呎，折合呎價23,710元，原業主於2015年10月以429萬元購入上址，持貨3年多沽售，帳面獲利159萬元，期內升值約37%。



●黃大仙居屋翠竹花園10座高層G室，實用面積592方呎，三房兩廳設計，原開價740萬元，放盤三個月，減價12萬元，減幅約1.6%，以已補價自由市場價728萬元易手，實用呎價12,297元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊樂湖居10座低層F室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，獲外區客以556萬元即睇即買，購入上車，實用呎價12,383元。



●屯門卓爾居1座低層A室，實用面積512方呎，兩房兩廳設計，獲區內客即睇即租，成交月租14,600元，實用呎租28.5元。



●屯門豐景園3座高層7室，實用面積342方呎，新買家為鄰近家人居住，方便照應，議價後獲減17萬元，以503萬元購入單位，實用呎價為14,708元。



●沙田欣廷軒2座低層G室，實用面積414方呎，兩房一廳間隔，座向北面望園景，原叫價760萬元，放盤一星期，累減20萬元，減幅2.6%，獲用家以740萬元買入。實用呎價17,874元。



●馬鞍山天宇海1A座高層D室，實用面積822方呎，三房兩廳設計，享海景，放盤5個月，獲買家零議價以1,100萬元承接，實用呎價13,382元。



●西貢璟瓏軒單號屋，建築面積2,100方呎，連天台約700平方呎，成交價2,580萬元，建築呎價12,286元。

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