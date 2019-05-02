夜市UPDATES：美股轉跌為升　港股ADR偏軟53點

市場消化減息預期降溫，美股轉跌為升，道指目前微升6點至26,436點；標指報2,928點，升5點；納指報8,083點，升34點。



港股期指夜市報29,672點，計及除淨因素，實際低水43點。ADR港股比例指數報29891點，跌53點。



周四美國聯儲局主席鮑威爾講話使市場對減息預期受到打擊。他稱美國通脹水平可能受到「暫時性」因素的壓制，沒有收緊或放鬆貨幣政策的傾向。



銀行股做好，花旗、美國銀行及摩根大通升不足1%。美國10年期國窄孳息率升至2.52%。



另外，美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數維持在23萬人的兩個月高位，並高過預期的21.5萬人



歐洲經濟冰火二重天，英國央行周三宣布維持利率不變，但表示需要不止一次加息來遏制通脹。然而，歐元區的製造業衰退已經持續至第三個月。



歐股個別發展，英股跌0.29%；德股升0.13%；法股跌0.63%。



美國能源信息署(EIA)數據顯示美國原油庫存大增，這或是導致國際油價日內持續下跌的主要原因。



紐約原油一度跌破62美元，現報每桶62.90美元，日內跌幅擴大至2.5%；布蘭特原油同樣跌逾2%，一度跌破71美元。



【21:30】承接周三跌勢，美股周四早段繼續偏軟，道指跌57點，報26,372點，納指亦挫9點至8,039點。



券商Canaccord Genuity股市策略員Tony Dwyer認為美股出現超買，將出現輕微調整，但料幅度不多於5%。他又指該行的2,950點標指今年目標過於保守，若大市調整3至5%，將是低吸資訊科技、金融及工業股的良機。



美國晶片生產商高通透露，該公司可從上月與蘋果公司(Apple Inc.)達成的專利和解協議，獲得介乎45億至47億美元。不過，扣除有關特殊收益後，高通估計今季收入只介乎47億至55億美元，低過分析員預測中位數的52.6億美元，股價早段仍升0.94%至87.19美元。



Apple股價在周三業績後急升4.91%，而按該公司最新披露截至4月22日的已發行股份數目，由上季公布的47.2億股降至46.01億股，意味其股價要再漲3.2%，市值才突破1萬億美元大關。Apple股價周四早段報210.51美元，微跌0.01%。



另外，電子支付公司Square預測今季收入只介乎5.45億至5.55億美元，低過預期的5.556億美元，股價急挫4.57%至70.26美元。

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